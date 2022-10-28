【午前】９時３分、官邸。５分、加藤勝信厚生労働相、後藤茂之経済再生担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、公正取引委員会の古谷一之委員長。４１分、東京・芝公園の東京プリンスホテル。宴会場「鳳凰の間」で地球環境行動会議（ＧＥＡ）国際会議２０２２に出席し、あいさつ。１０時２９分、官邸。４５分、秋葉剛男国家安全保障局長。１１時６分、鈴木俊一財務相、新川浩嗣財務省主計局長。２８分、後藤経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史政策統括官、新川財務省主計局長。３９分、デジタル臨時行政調査会。

【午後】１時５３分、岡田直樹地方創生担当相。２時２１分、山谷えり子自民党拉致問題対策本部長。４８分、米国研究製薬工業協会のラモナ・セケイラ会長ら。松野博一官房長官同席。４時２２分、国際電気通信連合（ＩＴＵ）の尾上誠蔵次期電気通信標準化局長の表敬。寺田稔総務相、ＮＴＴの澤田純会長、島田明社長同席。５３分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「オーチャード」で令和国民会議（令和臨調）に出席し、スピーチ。６時２６分、東京・東麻布の中国料理店「富麗華」。末松信介参院予算委員長、藤川政人自民党参院国対委員長代理らと会食。松野、磯崎仁彦正副官房長官同席。８時３６分、公邸。



関連キーワード 首相の一日