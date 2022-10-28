＜新型コロナ＞群馬県で651人が感染

2022年10月28日 07時58分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県は二十七日、新たに六百五十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十日と比べ百六人増。死亡報告はなかった。累計感染者は延べ二十五万一千四百七十七人。
　集団感染は新たに四件が判明し、前橋市の高齢者福祉施設では利用者ら計七人が感染した。

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