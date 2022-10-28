群馬県庁
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古代石碑群「上野三碑」を特別公開 ユネスコ登録5周年 30、31日 高崎の多胡碑記念館で企画展
群馬県高崎市の古代石碑群「上野三碑」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の「世界の記憶」に登録...
10月28日
飯森範親さん、群馬交響楽団の常任指揮者に来年4月就任 「魅力と技術 さらに磨く」
２０２３年４月に群馬交響楽団の常任指揮者に就任する飯森範親さん（５９）が群馬県高崎市の高崎芸...
10月27日
＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、741人感染
群馬県は二十六日、新たに七百四十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十九日と...
＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡 787人感染
群馬県は二十五日、新たに七百八十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十八日と...
10月26日
みなかみ町の「秘境駅」土合駅前にカフェ 「地元の良さ 発信したい」
谷川岳のふもとにある群馬県最北端の「秘境駅」として知られるＪＲ上越線土合駅（みなかみ町）の駅...
浅間山、男体山が初冠雪 ともに平年より早く
二十五日朝に浅間山（二、五六八メートル）の今季初冠雪が観測された。群馬・前橋地方気象台による...