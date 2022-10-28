群馬県庁

群馬県は二十七日、新たに六百五十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十日と比べ百六人増。死亡報告はなかった。累計感染者は延べ二十五万一千四百七十七人。

集団感染は新たに四件が判明し、前橋市の高齢者福祉施設では利用者ら計七人が感染した。



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