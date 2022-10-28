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錦絵でただいま 埼玉県神川出身、江戸末期の力士・武蔵野門太 絵師が町に寄贈「埋もれたままは惜しい」
埼玉県神川町出身で江戸末期に土俵生活を送った力士、武蔵野門太（むさしのもんた）（一八〇九〜六...
10月28日
心の変化にじむ日本画 川越出身・小茂田青樹展 市立美術館で19年ぶり 「秋草に少女」初の並列展示
川越出身の日本画家小茂田青樹（おもだせいじゅ）（一八九一〜一九三三年）の絵画作品六十五点を集...
埼玉大生、県の課題に政策提言 知事「非常に刺激的 新発見いっぱいある」
埼玉大（さいたま市桜区）の学生たちが２４日、県内の課題を解決するための政策を大野元裕知事に提...
10月27日
親子で鉄道員のお仕事に挑戦！ 秩父鉄道が来月14日に体験会
秩父鉄道（埼玉県熊谷市）は県民の日の来月１４日に、熊谷駅（同）で親子向けイベント「鉄道員なり...
鮮やか秋バラ 狭山「智光山公園」
埼玉県狭山市柏原の「智光山公園」の都市緑化植物園内にあるバラ園で、秋のバラが見頃を迎えている...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに2293人感染、2人死亡
埼玉県内で26日、新型コロナウイルスの新規感染者2293人と、70〜80代の男性2人の死亡が...
10月26日