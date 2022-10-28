埼玉県内で27日、新型コロナウイルスの新たな感染者1923人と、70～90代の男女5人の死亡が発表された。新規感染者数は6日間連続で前週の同一曜日を上回った。

県は、学校1カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。

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