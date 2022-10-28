＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1923人が感染、5人死亡　学校で1件のクラスター

2022年10月28日 10時11分
　埼玉県内で27日、新型コロナウイルスの新たな感染者1923人と、70～90代の男女5人の死亡が発表された。新規感染者数は6日間連続で前週の同一曜日を上回った。
　県は、学校1カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。
【関連記事】コロナ新変異株、都内で複数確認　インドなどで拡大中「XBB」も6件　「第8波」に警戒感

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

埼玉の新着

記事一覧