柴崎岳、後半２８分までプレー　スペイン２部、レガネス

2022年10月30日 09時06分 （共同通信）
　ラシン戦の後半、攻め込むレガネスの柴崎（左）＝レガネス（共同）

　ラシン戦の後半、攻め込むレガネスの柴崎（左）＝レガネス（共同）

　サッカーのスペイン２部リーグ、レガネスの柴崎岳は２９日、ホームのラシン戦で後半２８分までプレーした。試合は０―０で引き分けた。（共同）

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