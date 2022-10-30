ゴルフ、パワーとグリフィン首位　米男子バミューダ選手権、第３日

2022年10月30日 10時54分 （共同通信）
　米男子ゴルフのバミューダ選手権は２９日、英領バミューダのサウサンプトンにあるポートロイヤルＧＣ（パー７１）で第３ラウンドが行われ、シェイマス・パワー（アイルランド）とベン・グリフィン（米国）が通算１８アンダーの１９５で首位に並んだ。２打差の３位でアーロン・バデリー（オーストラリア）ら２人が追う。（共同）

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