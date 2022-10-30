ネッツ渡辺、途中出場で５得点　ＮＢＡ、ペーサーズに敗れ４連敗

2022年10月30日 12時02分 （共同通信）
　ペーサーズ戦でプレーするネッツの渡辺（１８）＝ニューヨーク（ＡＰ＝共同）

　ペーサーズ戦でプレーするネッツの渡辺（１８）＝ニューヨーク（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは２９日、各地で行われ、ネッツの渡辺雄太は本拠地ニューヨークでのペーサーズ戦に途中出場し、１２分５４秒のプレーで５得点２リバウンドだった。チームは１１６―１２５で敗れ、４連敗で１勝５敗となった。

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