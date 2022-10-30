＜新型コロナ＞茨城県で新たに926人感染

2022年10月30日 16時05分
茨城県庁

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　茨城県は30日、新たに926人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。累計は38万4638人。死者の発表はなかった。（加藤裕治）
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