栃木県庁

栃木県は三十日、新たに七百四人の新型コロナウイルス感染確認と、八十歳以上の女性患者一人の死亡を発表した。県内の感染確認は計二十三万九千四十人、死亡者は計五百二十人。

足利市の高齢者施設で五人の感染が判明し、県はクラスター（感染者集団）の発生と判断した。



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