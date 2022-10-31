イランのＷ杯除外求める　ウクライナ・サッカー協会

2022年10月31日 23時49分 （共同通信）
　ウクライナ・サッカー協会は３１日、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会からイランを除外することを検討するよう国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に求めると発表した。イランにおける人権問題や、ウクライナを侵攻するロシアに武器を提供しているとの報道を受け、理事会で決議した。
　ウクライナは６月のＷ杯欧州予選プレーオフで敗れ、本大会には出場しない。（ロンドン共同）

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