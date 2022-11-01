＜新型コロナ＞栃木県で315人の感染確認

2022年11月1日 08時28分
栃木県庁

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　栃木県は三十一日、新たに三百十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十三万九千三百五十五人になった。

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