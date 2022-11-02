【午前】８時５３分、官邸。９時２分、閣議。１４分、後藤茂之経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。１１時４分、西村康稔経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、山下隆一製造産業局長。２９分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官。

【午後】２時１２分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」。耳鼻咽喉科を受診。３時２６分、官邸。４１分、片山さつき自民党金融調査会長らから決議書受け取り。４時５分、日韓議員連盟の額賀福志郎会長、武田良太幹事長。３０分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、防衛省の増田和夫防衛政策局長、尾崎義典情報本部長。４４分、滝沢内閣情報官。５６分、加藤勝信厚生労働相、斉藤鉄夫国土交通相、後藤経済再生担当相、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監、八神敦雄医薬・生活衛生局長。６時、ドイツのシュタインマイヤー大統領を出迎え。１分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。９分、シュタインマイヤー大統領と首脳会談少人数会合。３１分、シュタインマイヤー大統領と首脳会談全体会合。７時９分、共同記者会見。３５分、ドイツ財界人の表敬。４８分、公邸。５２分、岸田文雄首相夫妻主催の夕食会。８時５７分、シュタインマイヤー大統領を見送り。９時２分、官邸。６分、公邸。



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