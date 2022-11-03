＜新型コロナ＞茨城県で新たに1377人感染、1人死亡

2022年11月3日 20時28分

　茨城県は3日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規の感染者は1377人。累計は死者725人、感染者38万8705人になった。（加藤裕治）
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