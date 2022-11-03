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新しい移動手段 AIが担う 本田技研が茨城・常総市で11月から実証実験 歩行者補助や自動走行
自動車メーカーのホンダの関連会社「本田技術研究所」（本社・埼玉県和光市）は今月、自動走行車な...
11月3日
東海第二原発 変圧器火災、原電が調査報告 粉じん堆積や雨水原因
日本原子力発電は二日、東海第二原発（茨城県東海村）の放射線管理区域外で九月十三日に発生した変...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1414人感染、1人死亡
茨城県は2日、新型コロナウイルスに感染した1人の死亡を発表した。新規感染者は1414人。累計では、死...
11月2日
野口啓代さん 引退後初の企画 龍ケ崎で23日クライミング大会 国内トップ選手ら出場 ライブ配信やPVも
東京五輪のスポーツクライミング女子複合で銅メダルを獲得した野口啓代（あきよ）さん（３３）が、...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに397人感染、2人死亡
茨城県は1日、新型コロナウイルスに感染した2人の死亡を発表した。新規感染は397人。累計では、死者7...
11月1日
筑西にエレキの神様・寺内タケシ記念館オープン ギターや衣装、1500点の資料展示
「エレキの神様」と慕われ、昨年六月に八十二歳で亡くなったギタリスト寺内タケシさん＝茨城県土浦...