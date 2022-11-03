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英中銀も０・７５％利上げ ３３年ぶり、通常の３倍
【ロンドン共同】英中央銀行イングランド銀行（ＢＯＥ）は３日、主要政策金利を年２・２５％から年３・０％...
11月3日
FRBがまた金利0.75％引き上げ、直後に円安進行…「米国の物価安定は世界経済にとって良い」
【ワシントン＝吉田通夫】米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（FRB）は2日、連邦公開市場委員会...
人民元１４年１０カ月ぶり安値 米大幅利上げで金利差意識
【上海共同】３日の上海外国為替市場の人民元相場は対ドルで続落し、通常取引の終値（日本時間午後５時半現...
トルコ物価８５・５％上昇 ２４年ぶり伸び率
【イスタンブール共同】トルコ統計局が３日発表した１０月の消費者物価指数は、前年同月比で８５・５１％上...
「外国報道より習氏発言」 中国高官、投資家に訴え
【北京共同】中国政府高官が香港で２日に開かれた金融フォーラムで、中国を知りたければ習近平国家主席の発...
円相場、１４７円台前半 アジア市場
【シンガポール共同】３日午後のアジアの外国為替市場で、円相場は１ドル＝１４７円台前半から後半にかけて...