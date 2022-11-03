ＮＹ円、１４８円台前半

2022年11月3日 22時06分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時４０分現在、前日比４３銭円安ドル高の１ドル＝１４８円３１～４１銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝０・９７４１～５１ドル、１４４円５６～６６銭。
　米長期金利の上昇を手がかりに、日米の金利差拡大を意識したドル買い円売りが先行した。

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