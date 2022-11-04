＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、1093人感染　

2022年11月4日 07時47分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は三日、新たに千九十三人の新型コロナウイルス感染確認と、八十歳以上の女性患者二人の死亡を発表した。県内の感染確認は計二十四万二千七百六十五人、死亡者は計五百二十六人。

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