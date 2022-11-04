関連キーワード
米通信当局に宇宙担当新設 競争力向上へ態勢強化
【ワシントン共同】米連邦通信委員会（ＦＣＣ）は３日、宇宙局を新設すると発表した。宇宙分野は民間投資が...
11月4日
米アマゾン、採用を数カ月凍結 利上げ継続で景気後退に懸念
【ニューヨーク共同】米アマゾン・コムは３日、従業員の採用を数カ月間凍結すると明らかにした。既に主力で...
福岡―韓国・釜山、高速船を再開 ＪＲ九州、国際航路で初
ＪＲ九州高速船は４日、博多港（福岡市）と韓国・釜山を結ぶ航路を再開した。新型コロナウイルス感染拡大の...
米２年債利回り４・７４％台 ０７年以来の高水準
【ニューヨーク共同】３日のニューヨーク債券市場の米国債相場は、政策金利の動向に敏感な２年債利回りが一...
ＮＹ円、１４８円台前半
【ニューヨーク共同】３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比３３銭円安ドル高の１...
日銀への批判、異例の730件…「値上げ許容発言」に不満爆発 この局面で政策委員に求められる役割とは
日銀の黒田東彦（はるひこ）総裁が「値上げ許容」発言をした6月に、国民から日銀に直接寄せられた批判的な...