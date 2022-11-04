東証、３５２円安　午前９時１５分現在

2022年11月4日 09時22分 （共同通信）
　休日明け４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、休日前の２日終値比３５２円２７銭安の２万７３１１円１２銭となった。

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