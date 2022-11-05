【午前】８時１３分、官邸。２１分、閣議。３６分、木原誠二官房副長官。１０時１８分、鈴木俊一財務相、財務省の茶谷栄治事務次官、新川浩嗣主計局長、住沢整主税局長、斎藤通雄理財局長。３１分、鈴木財務相。４１分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、海部篤軍縮不拡散・科学部長。１１時、森外務事務次官。１０分、米シンクタンク外交問題評議会のハース会長。秋葉国家安全保障局長同席。５０分、東京・丸の内のパレスホテル東京。中国料理店「琥珀宮」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長と会食。

【午後】０時４３分、官邸。１時２０分、国会。３０分、衆院厚生労働委員会。２時３９分、官邸。３時３分、秋葉国家安全保障局長、防衛省の鈴木敦夫事務次官、増田和夫防衛政策局長。２０分、ジェラルド・カーティス米コロンビア大名誉教授。４時１０分、桜田謙悟経済同友会代表幹事から提言書受け取り。３３分、山口泰明自民党元衆院議員。５時２分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、増田防衛省防衛政策局長。９分、滝沢内閣情報官。６時８分、スナク英首相と電話会談。４３分、東京・六本木の泉ガーデンタワー。同ビル内の「住友会館」で経団連の十倉雅和会長、平野信行、渡辺光一郎、篠原弘道、大橋徹二、安永竜夫、久保田政一各副会長と会食。９時６分、公邸。



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