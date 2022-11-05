＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、428人感染

2022年11月5日 08時34分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は四日、新たに四百二十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十四万三千百九十三人。八十歳以上の女性患者一人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百二十七人になった。
　鹿沼市の高齢者施設で入所者ら八人の感染が分かり、県はクラスター（感染者集団）の発生と判断した。

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