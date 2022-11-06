＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡　1374人感染

2022年11月6日 07時40分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は五日、新たに千三百七十四人の新型コロナウイルス感染と、八十歳以上の男性患者の死亡を発表した。県内の感染確認は計二十四万四千五百六十七人、死亡者は計五百二十八人。
　宇都宮市の高齢者施設で六人、矢板市の高齢者施設で十人、那須塩原市の高齢者施設で九人、那須烏山市の高齢者施設で九人の感染が判明、県はクラスター（感染者集団）と判断した。

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