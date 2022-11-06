栃木県庁
関連キーワード
食と芸術の秋楽しむ 新聞販売店がマルシェ 1日限りの美術館 ちぎり絵コーナーも
栃木県鹿沼市下田町の新聞販売店「瀬谷新聞店」は五日、「せやマルシェ」を開いた。飲食、雑貨販売...
11月6日
足利市で論語かるた 参加者募集
史跡足利学校（栃木県足利市昌平町）の方丈を舞台に「小学生論語かるた大会」が２６日に開かれる。孔子をま...
栃特寄宿舎の存続求める 保護者ら署名活動 「集団生活効果大きい」
栃木県教育委員会が寄宿舎を閉鎖する方針を示している県立栃木特別支援学校（栃木市）の保護者らで...
11月5日
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、428人感染
栃木県は四日、新たに四百二十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十四万...
仮装部門無敗を誇るレジェンド一家、今年の一手は？ 6日に「足利尊氏公マラソン」 爆笑誘う「直球ネタ」
3年ぶりに6日に開かれる栃木県足利市の第45回足利尊氏公マラソン大会で、仮装大賞部門無敗を誇...
11月4日
＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、1093人感染
栃木県は三日、新たに千九十三人の新型コロナウイルス感染確認と、八十歳以上の女性患者二人の死亡を発表し...