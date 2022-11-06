＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡　1396人感染

2022年11月6日 07時47分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県は五日、新たに千三百九十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十月二十九日に比べ六百三十人増。七十代女性一人の死亡報告があった。累計感染者は延べ二十五万九千六百七十二人、死者は計五百二十四人。
　新たに二件の集団感染を確認。内訳は安中市の高齢者福祉施設で職員ら計八人、利根沼田保健所管内の医療機関で入院患者ら計五人。

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