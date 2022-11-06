群馬県庁
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11月6日
太田市で3年ぶり「スポレク祭」
３年ぶりとなる市民参加型スポーツレクリエーションイベント「太田スポレク祭」が太田市運動公園で、２日間...
渋川市独自の電子地域通貨 「渋Pay」来月導入 来年3月15日まで、利用促進へ30%ポイント付与
群馬県渋川市は市内商業の活性化とキャッシュレス決済の普及を進める目的で、市独自の電子地域通貨を導入し...
11月5日
短歌は井田さん 群馬県文学賞決まる 17日に授賞式
第六十回群馬県文学賞が決まり、四部門で受賞者が決まった。短歌は井田健さん（７４）＝高崎市＝の「季節の...
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川のほとりのアートフェス 前橋市の広瀬川、馬場川周辺で13日まで 100作品を展示
芸術祭「Ｒｉｖｅｒ ｔｏ Ｒｉｖｅｒ 川のほとりのアートフェス２０２２」が群馬県前橋市中心部...
11月4日