＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、1015人感染

2022年11月7日 07時58分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は六日、新たに千十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十四万五千五百八十二人。八十歳以上の男女二人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百三十人になった。

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