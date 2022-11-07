栃木県庁
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秋晴れの下2870人快走 足利で尊氏公マラソン
晩秋の足利路を駆け抜ける「第４５回足利尊氏公マラソン大会」（同実行委員会主催）が６日、栃木県...
11月7日
食と芸術の秋楽しむ 新聞販売店がマルシェ 1日限りの美術館 ちぎり絵コーナーも
栃木県鹿沼市下田町の新聞販売店「瀬谷新聞店」は五日、「せやマルシェ」を開いた。飲食、雑貨販売...
11月6日
足利市で論語かるた 参加者募集
史跡足利学校（栃木県足利市昌平町）の方丈を舞台に「小学生論語かるた大会」が２６日に開かれる。孔子をま...
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡 1374人感染
栃木県は五日、新たに千三百七十四人の新型コロナウイルス感染と、八十歳以上の男性患者の死亡を発表した。...
栃特寄宿舎の存続求める 保護者ら署名活動 「集団生活効果大きい」
栃木県教育委員会が寄宿舎を閉鎖する方針を示している県立栃木特別支援学校（栃木市）の保護者らで...
11月5日
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、428人感染
栃木県は四日、新たに四百二十八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十四万...