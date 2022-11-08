栃木県庁
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軽度の知的障害などがある栃木県足利市の画家、川島直人（なおと）さん（２９）の個展「あの日の記...
11月8日
秋晴れの下2870人快走 足利で尊氏公マラソン
晩秋の足利路を駆け抜ける「第４５回足利尊氏公マラソン大会」（同実行委員会主催）が６日、栃木県...
11月7日
＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、1015人感染
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栃木県鹿沼市下田町の新聞販売店「瀬谷新聞店」は五日、「せやマルシェ」を開いた。飲食、雑貨販売...
11月6日
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史跡足利学校（栃木県足利市昌平町）の方丈を舞台に「小学生論語かるた大会」が２６日に開かれる。孔子をま...
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