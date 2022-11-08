＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡、514人感染

2022年11月8日 07時59分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は七日、新たに五百十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十四万六千九十六人。八十歳以上の男女二人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百三十二人になった。

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