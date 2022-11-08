群馬県庁

群馬県は七日、新たに四百六十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十月三十一日と比べ四十九人増。九十代以上女性一人の死亡報告があった。累計感染者は延べ二十六万一千百九十九人、死者は計五百二十六人。

新たに集団感染七件が判明し、高崎市内の高齢者福祉施設では入所者ら計二十九人が感染した。



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