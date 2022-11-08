群馬県庁
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あっと驚く高崎の街に アートで非日常空間演出 作家26人、ビル壁面などに作品
群馬県高崎市の中心市街地を現代アートで彩る「アートプロジェクト高崎２０２２」が、ＪＲ高崎駅西...
11月8日
「気品ある姿と香りを」 みどり市で関東菊花大会 キクのアーチ、五重の塔も
関東菊花大会が群馬県みどり市大間々町大間々のながめ公園で開かれており、キクが見頃を迎えている...
11月7日
＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、1060人感染
群馬県は六日、新たに千六十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十月三十日に比べ...
「Gメッセ群馬」映像産業拠点に 年度内、CG背景スクリーン整備 撮影誘致狙う
群馬県は、高崎市にある大型コンベンション施設「Ｇメッセ群馬」に、国内最大級のＣＧ合成用背景ス...
11月6日
太田市で3年ぶり「スポレク祭」
３年ぶりとなる市民参加型スポーツレクリエーションイベント「太田スポレク祭」が太田市運動公園で、２日間...
＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡 1396人感染
群馬県は五日、新たに千三百九十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十月二十九...