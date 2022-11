第18回「人生初の挫折」目黒区・学芸大学(後編)

前編では、青春の焼き鳥屋さんにまつわるMY STORYを書いてみましたが、実は他にもこの学芸大学駅には学生時代のいくつかのストーリーがあります。

まず小学生の頃は、学芸大学駅から歩いて目黒区立守屋図書館によく行っていました。私は本を借りたり返したりすることがすごく苦手で、本は自分のもの。でも一回読んだら別の友達に貸して、たとえ返ってこなくてもあまり気にしない…というタイプで、だから図書館というシステムは体質に合わなかったはずなのですが、何故か嫌いじゃありませんでした。なんででしょうネ…自分でも不思議ですが小・中学校の頃はよーく図書館をウロウロしていました。

気になる本を借りると期日までに返さなくてはいけないので(←コレが苦手)その場で、図書館の机で読んでいました。読みたい本を取ってきて机で読んで途中でもそのまま返却し、また次の時その続きを読むんです。

たまに誰かが私の読みかけの本を借りてしまうと、いざ続きを読もうと思ったときに、その本は本棚には無い訳で…よくプンプンしていましたネ(笑)。私がプンプンする筋合いないんですけどネ。

あと、探し物や調べものをするのは好きでした。『図書館行けばなんとかなる』って考えは常にあって、家ではどうにも前に進まない宿題や、やる気のしない課題は、まずとりあえず図書館行くか!って感じでした。結果、想定外の方向に脱線したとしても、何かは見つけられるのが図書館だったからです。

夏は涼しく冬は暖かくて、お昼寝にも最適でしたし(笑)、友達と待ち合わせして私語禁止の図書館でコソコソ筆談するのもなんとも好きでした。カリカリと響くエンピツの音も心地よくて好きでした。そして、何もしなくても図書館に行っていた、という満足感と、帰りの買い食いの正当化!!3時間ずっと図書館で調べものしてたらお腹すいちゃって…は、親に買い食いを注意されない、これ以上ない言い訳でもありました。

なので、守屋図書館の帰り道は、同行していた友人と学芸大学の駅まで延々と歩いて、駅前のマクドナルドでポテトやハンバーガーを食べながら、図書館に居た時間と同じかそれ以上に、延々と居座っておしゃべりをしていた気がします。

あ、因みにですが、プリンセス プリンセスの前身、「赤坂小町」のオーディションの際にも、赤いソフトケースのベースを背中に背負って、「図書館行ってきまーす!」と言って家を出てオーディションに行ったのでした。今思えばバレバレ…(笑)。きっと両親は、勉強の目的で図書館に行っている訳ではないって事は、解っていたでしょうネ。

そんな守屋図書館へ繋がる学芸大学駅は、実は私の人生最初の挫折を味わった、苦い思い出の駅でもあるのです。

私は以前も書きましたように、小・中がエスカレーター式に上がれる附属に通っていたので、高校が初めての本格的な受験となりました。同じ系列の4つの中学校の生徒全員が、たった1つしかない高校を目指して受験してくる、なんとも過酷な受験事情。内部進学とは言え、とんでもなく狭き門で、今考えれば、「ちっとも附属じゃないじゃん(怒)」って感じですが、とにかく中学校に上がると、全員その1つしかない高校に入る為に必死に勉強し、不合格くらった子は外の私立高校や都立高校を受験するという、キビシイ世界でした。

因みに私の通っていた附属の世田谷校は4校の中でも最も合格率が高いと言われていて、3分の1~半数程の生徒が合格して、高校に進学していました。

えっと…私はというと…中学ですっかり音楽にのめり込み、勉強そっちのけで全力でバンド活動。文化祭ではいくつものバンドを掛け持ちして、半ばヒーロー気分でしたが、お勉強の方はあまり自慢できるような成績ではありませんでした、いや、正直言うと、下から数えたほうが早い感じでした(笑)。

そんな私でしたが、中学校時代はバンドに明け暮れつつも一応塾にも通い、何故か塾だけは成績もよく(ホントに何故か!?)小学校の受験はガラポンで合格を勝ち取ったので、自称“運だけは持っているタイプ!”で(まぁでも同級生全員ガラポンで通った子達なので、そういう意味じゃ全員運持ちなんですけどネ…笑)、最後の最後には、その運の良さを発揮して、間違って合格しちゃった~(ピース)なんてなるんじゃないかなーと、アホみたいな甘い考えを持っていました。

中3になると年4回ある、内部進学用の重要なテストでどんなにドン底の点数だろうが、先生に外部受験の準備をしっかりしておくように忠告されようが、根拠のない自信に満ち溢れているのが中学生ですよね、私もホント、不思議に自信満々でした。

1983年の1月、一般受験の数週間前に、内部進学生の受験日がありました。クラスメイトと、全く会った事のない同じ系列の他校3中学の生徒達と、決められた受験番号の席に座り、一般入試と同様にテストは行われました。当時の私の一番の仲良しは、図書館仲間でもあり、ものすごいスピードで本を読める子で、授業中に机の下で好きな本をパラパラめくっていたと思ったら、一冊読み終えてるような、一風変わった子でした。とても頭の回転が早い子だったと記憶しています。

テストが終わるとその日も彼女と一緒に帰路につきました。テストの出来についての会話もさることながら、彼女は「合格したらビッグマックでも何でもおごってあげる!」と言うのです。「えー!!」中学生にはビッグマックをおごってもらうなんて、そんなスペシャルな事!!!って感じで、私は自分の合否よりもビッグマックに心トキメいていました(笑)。

そして発表の日…忘れもしない2月17日。なんと偶然、その日は私の15歳の誕生日。午前中、合否が掲示されるのを、受験生全員、受験票を握りしめて見に行きました。

私の番号はありませんでした…。

そりゃ、普通に考えて、あの成績では、いくら運が良くても、いくら誕生日で神様から特別なプレゼントがあったとしても…やっぱり不合格で当然…でしたが、人生で初めての『叶わなかった夢』『届かなかった願い』は、15歳の少女には、とても受け入れ難い現実でした。

更にヒドイ話で、合否を確認した生徒は中学校に戻り、合格した子は講堂へ、不合格の子は体育館へ集まり、次なる指示を待つ…。一緒に校門をくぐり、そこから運命の示した方へとそれぞれ進むのでした。中学生の子供になんと酷い…。

人生初の挫折に、思いのほか大ダメージを受けた私は、その運命の分かれ道に立つことすら出来ず、「奥居さん不合格ですって言っといて」と、その辺の不合格君をつかまえて、そう伝言して帰宅しました。

学芸大学駅から東急東横線に乗りました。

紙切れ同様となった受験票をぐちゃぐちゃに握りしめ、空いた席に座っていると、ポロポロと涙が出てきました。決して泣くほどに努力をしたとも言えない私でしたが、やっぱり不合格という事実は、私を打ちのめしたのでしょう。車内の多くの人が私の事情を一目で理解したに違いありません。

言い訳のようですが、その夜、本当に、私は熱を出しました。ショック熱です(笑)。次の日から私立高校の受験が始まり、仕方なく私は事前に出願していた私立高校の入試を受けに行きました。



どん底に突き落とされた15歳のハート、奮い立たせてエネルギーになるどころか、どっぷり身も心も落ちたままテストに向かいました。しかも、1時間目のテストは得意の数学。ところが心のダメージのせいか体の不調のせいか、テスト開始間もなくお腹が痛くなり、テスト時間中ずっと鳥肌立ちっぱなしで、正直計算どころじゃありませんでした(笑)。

今思えばトイレに行けばいいのに、若きティーンのハートは「トイレに行っていいですか!?」が異常なまでに恥ずかしく、更には「カンニングしてると誤解されたらどうしよう…」が勝ってしまい、結局、約1時間もの間、定期的に襲って来る腹痛に耐え、鳥肌立ちっぱなしのまま数学の難問を解くハメになりました。

もうこれ以上ないどん底の底の底の気分で帰宅すると、なんと、玄関の前にマクドナルドの紙袋が。「がんばってね」とカードが添えられ、袋の中にはビッグマック。仲良しの子が約束通りビッグマックを届けてくれていたのです。

そこから少しずつ現実を受け入れながら、何とか私の高校受験は終わりました。結果として、行きたかった高校には不合格。最悪のストーリー展開となりましたが、でも、あの挫折がなければ、今の私は全く違う人生だったはずです。

その翌年、プリプリの前身「赤坂小町」のオーディションを受けることになった訳ですが、それもあの挫折と直結していて、もしも間違って附属の高校に合格していたら、私は絶対にオーディションを受けなかったでしょう。

私のあの人生最初の大きな挫折は、図らずも私の人生最大の大成功「プリンセス プリンセス」へと繋がった訳です。人生は本当に分からないものですよね。学芸大学駅から東横線の車内でポロポロ泣いていた15歳の私に「これは素晴らしい人生の始まりだよ」と伝えてあげたいな〜と思います。

今回は、胸キュン青春の店「焼き鳥彦一」、そして「人生初の挫折」、忘れられない思い出と忘れてしまいたい思い出が混在する学芸大学駅にまつわるMY STORYでした。

★次回更新は、12月14日(水)更新予定です。

お楽しみに。







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。

お知らせ

レギュラー

・ラジオNHK-FM「岸谷香Unlock the heart」

毎週金曜23:00〜スタート

・ニッポン放送「オールナイトニッポンMUSIC10」

毎月第四水曜日22:00~スタート

LIVE情報

【KAORI PARADISE 2022年末スペシャル】

■2022年12月27日(火)

ビルボードライブ大阪

1st ステージ 開場16:30/開演17:30

2ndステージ 開場19:30/開演20:30

サービスエリア¥8,400- カジュアルエリア¥7,900-(1drink付)

※追加ご飲食代は別途ご精算となります。

[お問い合わせ] ビルボードライブ大阪: 06-6342-7722

■2022年12月30日(金)

ビルボードライブ東京

1st ステージ 開場14:30/開演15:30

2ndステージ 開場17:30/開演18:30 サービスエリア

¥8,400- カジュアルエリア¥7,900-(1drink付)

※追加ご飲食代は別途ご精算となります。

[お問い合わせ] ビルボードライブ東京:03-3405-1133

Club BBL会員先行(先着)=11/7(月)正午より

一般予約(先着)=11/14(月)正午より

【岸谷香 感謝祭 2023】

出演:岸谷 香/Unlock the girls

ゲスト:荻野目洋子/藤巻亮太

公演日:2023/2/23(木祝)

会場:EX THEATER ROPPONGI

開場 16:45 開演 17:30

席種・料金(税込):全席指定 9,000円 (ドリンク代別) 一般券売日:12/17(土)

(問い合わせ)DISK GARAGE 050-5533-0888(平日12:00-19:00)