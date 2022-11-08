公明・山口代表「率先垂範を」　寺田総務相の政治資金問題

2022年11月8日 12時43分 （共同通信）
　衆院政治倫理・公選法改正特別委で答弁する寺田総務相＝８日午前

　衆院政治倫理・公選法改正特別委で答弁する寺田総務相＝８日午前

　公明党の山口那津男代表は８日の記者会見で、政治資金を巡る問題が相次いで判明している寺田稔総務相について「政治資金の透明性を確保する責任を全うするため、率先垂範して取り組んでほしい」と述べた。同時に「行ってきたことをどう受け止めるかは、本人が判断すべきだ」と語った。引き続き説明を尽くすべきだとの認識も示した。

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