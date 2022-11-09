【午前】８時１４分、官邸。２２分、閣議。９時１０分、滝沢裕昭内閣情報官。２２分、秋葉剛男国家安全保障局長、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。４０分、秋葉国家安全保障局長、市川外務省総合外交政策局長、山崎防衛省統合幕僚長。４９分、デイビッド・リックス米国研究製薬工業協会前会長ら。秋葉国家安全保障局長同席。１０時１６分、木原誠二官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官、船越健裕アジア大洋州局長、有馬裕南部アジア部長。４０分、木原官房副長官、外務省の山田、小野両外務審議官、有馬南部アジア部長、鯰博行経済局長、神田真人財務官、平井裕秀経済産業審議官。１１時２４分、木原官房副長官、山田、小野両外務審議官。４５分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官。

【午後】０時１分、萩生田光一自民党政調会長。１時５５分、ジャーナリストの池上彰氏による広島テレビのインタビュー。２時３２分、大村秀章中部圏知事会会長らから社会インフラの老朽化対策に関する提言書受け取り。５４分、橋本和仁内閣官房科学技術顧問、奈須野太内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官。３時２２分、河野太郎消費者担当相、木原、栗生俊一両官房副長官、藤井健志官房副長官補、新井ゆたか消費者庁長官。４時２分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。茂木敏充自民党幹事長、石井啓一公明党幹事長、松野博一官房長官同席。３４分、茂木幹事長、松野官房長官。５時９分、報道各社のインタビュー。４７分、植野篤志駐カンボジア大使らの新任あいさつ。６時３４分、公邸。



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