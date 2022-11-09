千葉県内で9日、新型コロナウイルスに2770人が感染し、60〜90代の男女4人が死亡したと発表された。

感染拡大傾向を受け県は8日、千葉、東葛南部、同北部の3圏域で病床確保のフェーズを1から2Aに引き上げ、1299床（260の増床）とした。

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