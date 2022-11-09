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ありがとう 津田沼パルコ 来年2月閉店 壁面に縦30メートル、横60メートル プロジェクションマッピングを投影
縦三十メートル、横六十メートルの巨大プロジェクションマッピングで、街を盛り上げ−。来年二月末...
11月9日
津田沼パルコ閉店 トークや音楽ライブなど 恩返しイベント開催へ ゆかりの人たち ネットで資金募る 11日まで
「津田沼パルコ（千葉県船橋市）には思い出がいっぱいある」。閉店を控え、そのファッションや音楽...
船橋小150周年記念 全長10メートル「時空写真」が児童84人で組み合わせ完成
千葉県船橋市立船橋小学校が今年、創立百五十周年を迎え、六年生八十四人が八日、複数の写真を組み...
「さかなのこ」舞台 館山などがロケ地大賞ノミネート 観光誘客にも期待
千葉県館山市在住の魚類学者でタレントのさかなクンの半生を描いた映画「さかなのこ」と、館山市な...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに3032人感染、2人死亡 1カ月半ぶり3000人超
千葉県内で8日、新たに3032人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で 80代と60代の男性...
11月8日
＜チェック 危険な通学路＞市原市立五所小 スクールガードが手作り日報 安全啓発などソフト面で貢献
子どもを交通事故から未然に防ごうと、市原市立五所小学校（千葉県市原市）のスクールガードが、ド...