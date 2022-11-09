＜新型コロナ＞茨城県で新たに1978人感染、1人死亡

2022年11月9日 21時10分
茨城県庁

茨城県庁

　県は9日、新型コロナウイルスに感染した1人が死亡したと発表した。新規感染は1978人。累計では、死者732人、感染者39万6103人になった。（保坂千裕）
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