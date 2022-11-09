茨城県庁
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茨城で震度5強 津波の心配なし
9日午後5時40分ごろ、茨城県で震度5強の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県南部で、震源の...
11月9日
鷹見久太郎、創刊から100年 児童雑誌「コドモノクニ」に脚光 古河文学館が企画展を開催中
今から１００年前に産声を上げ児童文学史に大きな足跡を残した雑誌「コドモノクニ」と、創刊者の鷹...
茨城県内21年度 不登校の小中学生6411人 過去最多の4割増、コロナ影響か
茨城県教育委員会は、県内の不登校の小中学生が二〇二一年度は六千四百十一人に上り、過去最多だった二〇年...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに921人感染
茨城県は8日、新たに921人の新型コロナウイルス感染を発表した。死者の発表はなかった。感染者は累計3...
11月8日
エレキの神様、映画に 土浦出身・鈴木監督が脚本 来夏の完成目指す
二〇二一年六月、八十二歳の生涯を閉じた茨城県土浦市出身のギタリスト、寺内タケシさんの熱いプレ...
門前町に菊の彩り 笠間、23日まで「まつり」 1万鉢出品
茨城県笠間市の笠間稲荷神社などで二十三日まで、「笠間の菊まつり」が開かれている。愛好者や地域...