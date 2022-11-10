茨城県庁
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暮らしと関わり 石の魅力に迫る 茨城県自然博物館で企画展 1月29日まで
ミュージアムパーク県自然博物館（茨城県坂東市）で、企画展「ときめく石−色と形が奏でる世界−」...
11月10日
百里基地 きょうから日米共同訓練 中止求め抗議集会 住民「アジアに軍事的緊張」
航空自衛隊百里基地（茨城県小美玉市）で十〜十八日に行われる日米共同訓練に抗議する集会が九日、...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに1978人感染、1人死亡
県は9日、新型コロナウイルスに感染した1人が死亡したと発表した。新規感染は1978人。累計では、死者...
11月9日
茨城で震度5強 津波の心配なし
9日午後5時40分ごろ、茨城県で震度5強の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県南部で、震源の...
鷹見久太郎、創刊から100年 児童雑誌「コドモノクニ」に脚光 古河文学館が企画展を開催中
今から１００年前に産声を上げ児童文学史に大きな足跡を残した雑誌「コドモノクニ」と、創刊者の鷹...
茨城県内21年度 不登校の小中学生6411人 過去最多の4割増、コロナ影響か
茨城県教育委員会は、県内の不登校の小中学生が二〇二一年度は六千四百十一人に上り、過去最多だった二〇年...