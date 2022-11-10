＜新型コロナ＞茨城県で1911人が新たに感染、4人死亡

2022年11月10日 21時03分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県は10日、新型コロナウイルスに感染した4人が死亡したと発表した。新規感染は1911人。累計では、死者736人、感染者39万8014人になった。（長崎高大）
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