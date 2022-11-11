【午前】９時５６分、官邸。１０時１０分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１６分、滝沢内閣情報官。２１分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官、市川恵一総合外交政策局長。５７分、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田、小野啓一両外務審議官、船越健裕アジア大洋州局長、河辺賢裕北米局長。１１時１１分、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田、小野両外務審議官、河辺北米局長、有馬裕南部アジア部長。３３分、加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原誠二、栗生俊一正副官房長官、後藤茂之経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、大村慎一総務省新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監、榎本健太郎医政局長。

【午後】０時７分、笹川陽平日本財団会長。５４分、東京・神南のＮＨＫホール。商工会全国大会に出席し、あいさつ。１時３４分、官邸。５７分、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の田中明彦理事長。２時２１分、尾身茂新型コロナウイルス感染症対策分科会長、岡部信彦川崎市健康安全研究所長、脇田隆字国立感染症研究所長。迫井内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、福島厚労省医務技監同席。３時２６分、黒田東彦日銀総裁。４時９分、秋葉国家安全保障局長。３６分、国家安全保障会議。５時２３分、高橋英登日本歯科医師連盟会長。３９分、高嶋智光法務事務次官。６時４５分、新しい資本主義実現会議。７時２２分、報道各社のインタビュー。３３分、東京・元赤坂の明治記念館。宴会場「蓬莢の間」で広島県商工会連合会の懇親会に出席し、あいさつ。８時、公邸。



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