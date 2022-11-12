ＮＹ株、もみ合い

2022年11月12日 00時26分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１１日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均はもみ合いで取引が始まった。午前１０時現在は前日比１００・５２ドル安の３万３６１４・８５ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１７・４４ポイント高の１万１１３１・５９。
　前日の大幅上昇を受けて利益確定の売りが出る一方、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げペースの鈍化を期待した買いも入った。

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