愛知県警本部

１２日午前９時４０分ごろ、愛知県高浜市碧海町１丁目の岸壁近くの海中から引き揚げられた車内で人の大腿骨とみられるものが見つかった。碧南署によると、車は２０１４年に行方不明の届けが出た人が使っていたとみられ、関連を調べている。

１０日朝、岸壁補修工事をしていた作業員が水深約４メートルの海底に沈んでいる車を見つけて通報。署が引き揚げた。



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