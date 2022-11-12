ソフトバンクの王球団会長が退院　新型コロナ感染から回復

2022年11月12日 16時41分 （共同通信）
　ソフトバンクの王貞治球団会長

　ソフトバンクの王貞治球団会長

　ソフトバンクは１２日、新型コロナウイルスに感染し、宮崎市内の病院に入院していた王貞治球団会長（８２）が同日退院したと発表した。回復し現在は症状もなく、福岡市内の自宅に戻ったという。
　王会長は２日夜に発熱し、３日午前に受けたＰＣＲ検査で判明した。宮崎市での秋季キャンプに同行しており、当初はチームの宿舎で療養していたが、医師の勧めで大事を取って入院していた。

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