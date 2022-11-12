ソフトバンクの王貞治球団会長
関連キーワード
蝉川が首位に浮上、星野陸ら２位 三井住友太平洋マスターズ第３日
三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第３日（１２日・静岡県太平洋クラブ御殿場＝７２６２ヤード、パー７０）...
11月12日
トヨタの勝田が総合４位に浮上 ラリー・ジャパン第３日
自動車の世界ラリー選手権（ＷＲＣ）の今季最終第１３戦、ラリー・ジャパン第３日は１２日、愛知県岡崎市な...
上田桃子が首位浮上、山下は２位 伊藤園レディース第２日
伊藤園レディース第２日（１２日・千葉県グレートアイランドＣ＝６７４１ヤード、パー７２）今季２勝目を狙...
ビックカメラ高崎が決勝へ ソフトボールＪＤ、豊田織機も
ソフトボール女子のニトリＪＤリーグ・プレーオフ第３日は１２日、千葉市のＺＯＺＯマリンスタジアムで準決...
長友ら国内組がドーハで練習 Ｗ杯に臨むサッカー日本代表
【ドーハ共同】開幕が２０日に迫るサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に臨む日本代表は１２日、...
男子は１５歳安楽が首位通過 クライミング複合ジャパンカップ
スポーツクライミングの複合ジャパンカップは１２日、愛媛県西条市の石鎚クライミングパークＳＡＩＪＯで開...