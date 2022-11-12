＜新型コロナ＞茨城県で1557人感染

2022年11月12日 17時25分

　茨城県は12日、新たに1557人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。累計は40万1263人。死者の発表はなかった。（加藤裕治）
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