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美しい風景 世界を魅了 水戸の水彩画家・亀井則道さん ひたちなかで個展
水戸市の風景画家、亀井則道さん（５３）の水彩画が、交流サイト（ＳＮＳ）のインスタグラムで世界...
11月12日
葉梨法相辞任 地元の有権者 冷ややか 「仕方ない」「政治不信に」
葉梨康弘氏の法相辞任に葉梨氏の地元・茨城県取手市では、有権者の厳しい声が聞かれた。地元事務所...
旧統一教会も、入管行政も…人権感覚が問われる法相の「死刑はんこ」発言に怒りの声 葉梨氏更迭
葉梨康弘法相の発言に対しては、更迭が明らかになった11日も、批判や憤りの声はやまなかった。
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＜新型コロナ＞茨城県で1692人感染、1人死亡
茨城県は11日、新型コロナウイルスに感染した1人が死亡したと発表した。新規感染者は1692人。累計で...
11月11日
茨城県議選、投開票まで1カ月 89人が立候補見通し 23選挙区で選挙戦か
茨城県議選の投開票（十二月十一日）まで一カ月となった。本紙の取材では、定数六二に対し立候補を予定して...
＜新型コロナ＞茨城県で1911人が新たに感染、4人死亡
茨城県は10日、新型コロナウイルスに感染した4人が死亡したと発表した。新規感染は1911人。累計では...
11月10日