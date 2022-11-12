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千葉市の千葉公園近くの閉館ホテル 複合商業施設に改装 新たな交流拠点に
千葉市中央区弁天の千葉公園近くに、閉館したホテルを大改装した商業施設「ｔｈｅ（ザ） ＲＥＣＯ...
11月12日
うさぎと光 夢の競演 マザー牧場、来年の干支モチーフに新エリア
千葉県富津市田倉の観光牧場「マザー牧場」で、カラフルな約六十万球の発光ダイオード（ＬＥＤ）を...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに2600人感染、4人死亡
千葉県内では11日、新型コロナウイルスに2600人が感染し60〜80代の男女4人が死亡したと...
11月11日
木更津沖の「干潟のゆりかご」育ち 「月夜牡蠣」ブランド海産物に
千葉県木更津市に広がる東京湾の干潟を生かした独特な江戸前ガキの養殖に、新木更津市漁業協同組合...
鎌ケ谷朝市の農産物どうぞ ウクライナから避難、オルガさん家族に
ウクライナから千葉県鎌ケ谷市内に避難しているナセドキナ・オルガさん（３２）家族に、農家でつく...
＜新型コロナ＞千葉県知事「第8波入った」 過度な行動制限避け対策を
熊谷俊人・千葉県知事は十日の定例会見で、新型コロナウイルスの感染拡大状況について「第八波に入ったと言...