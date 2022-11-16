栃木県庁
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心の自立育む 寄宿舎存続を 那須特別支援学校 保護者ら署名提出
県立那須特別支援学校（栃木県那須塩原市）の保護者らでつくる「那須特別支援学校寄宿舎の存続を求...
11月16日
織姫公園で紅葉見頃 足利
栃木県足利市の観光名所、織姫（おりひめ）山（標高一一八メートル）内の織姫公園もみじ谷で約千本...
＜新型コロナ＞栃木県で13、14の2日間 3人死亡 1785人感染
栃木県は十三日に千百九十五人、十四日に五百九十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感...
11月15日
防災ポスター キャッチフレーズ コーエーとコラボ 最高位の足利市長賞・第一中の冨沢洸希さん 優秀5作を発表
昨年２月、大規模な山火事被害があった栃木県足利市は、公募していた山林火災防止ポスター用キャッ...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに1477人感染
栃木県は十二日、新たに千四百七十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計...
11月13日
とちぎ秋まつり 本番突入 4年ぶりの「ぶっつけ」
かつて舟運で栄えた商都・栃木市のにぎわいをいまに伝える「とちぎ秋まつり」は十二日、大人が主役...