栃木県庁

栃木県は十五日、新たに千八百四十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十五万六千三百九十二人。八十歳以上の女性患者三人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百五十人になった。宇都宮市の医療機関で患者八人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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