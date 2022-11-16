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ウクライナの迎撃ミサイル着弾か 米分析、ポーランドは調査本格化
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11月16日
Ｇ２０、戦争非難の首脳宣言 「核の脅し許されず」
【ヌサドゥア共同】インドネシアのバリ島で開かれた２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）は１６日、首...
ペンス前副大統領が出馬「検討」 ２４年大統領選、共和党から
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バイデン大統領、余裕の笑み？ トランプ氏出馬への感想「なし」
【ヌサドゥア共同】バイデン米大統領は１６日、共和党のトランプ前大統領が２０２４年大統領選に出馬表明し...
ミサイル着弾「ロシアは無関係」 トルコ大統領が擁護
【ヌサドゥア共同】トルコのエルドアン大統領は１６日、ポーランド東部のミサイル着弾について「ロシアは関...
韓国高官「解決策絞られてきた」 元徴用工問題、早期妥結に意欲
【ソウル共同】韓国大統領府高官は１６日、日本との懸案である元徴用工訴訟問題は「解決策が一つ、二つに絞...