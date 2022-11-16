中国、冷静な対応求める　ポーランド着弾で

2022年11月16日 17時35分 （共同通信）
　【北京共同】中国外務省の毛寧副報道局長は１６日の定例記者会見で、ウクライナ国境に近いポーランド東部プシェボドフにロシア製ミサイルが着弾したことについて「関係各方面は冷静さを保ち、事態のエスカレートを避けるべきだ」と述べた。
　毛氏は「ウクライナ問題での中国の立場は一貫している。対話によって平和的に危機を解決するべきだ」とも話した。

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