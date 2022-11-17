栃木県庁

栃木県は十六日、新たに千八百十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十五万八千二百二人。八十歳以上の男女六人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百五十六人になった。

県によると、下野市の高齢者施設で五人、佐野市の同施設で十人、栃木市の同施設で五人、宇都宮市の同施設で七人、小山市の医療機関で九人がそれぞれ感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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