栃木県庁
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栃木県は十七日、新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、感染の拡大傾向を受けた入院病床の拡充策な...
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足利の専門学校生、倉庫に巨大壁画描く 自転車イベント ヴェロ・アシカガ盛り上げ
栃木県足利市の足利デザイン・ビューティ専門学校に通う十三人の女子学生が、北郷公民館（利保町）...
＜新型コロナ＞栃木県で6人死亡 1810人感染
栃木県は十六日、新たに千八百十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十五万...
11月17日
移動販売車 きょう出発 お年寄りらの買い物支援 官民連携で地域見守りや災害時物資供給も
高齢者らの買い物を支援するため、地域のスーパーや福祉事業者が連携する移動販売車「すーぱーつぼ...
心の自立育む 寄宿舎存続を 那須特別支援学校 保護者ら署名提出
県立那須特別支援学校（栃木県那須塩原市）の保護者らでつくる「那須特別支援学校寄宿舎の存続を求...
11月16日
織姫公園で紅葉見頃 足利
栃木県足利市の観光名所、織姫（おりひめ）山（標高一一八メートル）内の織姫公園もみじ谷で約千本...