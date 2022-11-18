栃木県庁

栃木県は十七日、新たに千五百八十人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十五万九千七百八十二人。八十歳以上の女性一人、七十代の男性一人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百五十八人になった。

県によると、小山市の医療機関で職員ら九人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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