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＜新型コロナ＞栃木県対策本部会議 入院病床を拡充
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11月18日
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11月17日
移動販売車 きょう出発 お年寄りらの買い物支援 官民連携で地域見守りや災害時物資供給も
高齢者らの買い物を支援するため、地域のスーパーや福祉事業者が連携する移動販売車「すーぱーつぼ...