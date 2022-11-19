栃木県庁

栃木県は十八日、新たに千三百九十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十六万一千百七十四人。六十代の男性一人と八十歳以上の男女二人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百六十一人になった。

県によると、宇都宮市の障害者施設で入所者ら八人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。



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