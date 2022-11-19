＜新型コロナ＞静岡県で新たに1868人感染

2022年11月19日 07時46分
静岡県庁

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　静岡県内では十八日、新たに千八百六十八人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかった。

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