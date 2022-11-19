静岡県庁
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熱海土石流 石碑建設で継承を 石材加工組合が熱海市に協力申し出
静岡県東部石材加工組合は十八日、熱海市役所を訪れ、昨年七月に伊豆山（いずさん）地区であった土...
11月19日
熱海土石流対応で市「総括」 静岡県の法令 適用強化を 第三者委検証に反論 責任の所在 解明進まず
昨年七月に静岡県熱海市伊豆山（いずさん）であった土石流災害の行政対応を巡り、市が十六日に発表...
11月18日
静岡農業と沼津中央高が「アオハル」最優秀賞 中高生と企業のタッグで食と旅から地元の魅力発信
静岡県内各地の中高生と企業がペアを組んで商品やサービスを考える「静岡魅力探求プログラム『アオ...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに2266人感染
静岡県内では十七日、新たに二千二百六十六人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はな...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに2889人感染
静岡県内では十六日、新たに二千八百八十九人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はな...
11月17日
熱海土石流 市、法的責任認めず 遺族の提訴内容と対立 被害者の会・瀬下会長「責任ないはずない」
静岡県熱海市伊豆山（いずさん）の土石流災害を巡り、市は一連の対応について「法的な責任はない」...