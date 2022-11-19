寺田氏「きっちり対応」　地元会合、取材に応じず

2022年11月19日 22時24分 （共同通信）
　寺田稔総務相は１９日夜、地元の広島県呉市のホテルで開かれた会合に出席した。同席者によると、寺田氏はあいさつで「政治とカネ」を巡る問題が相次ぎ批判を受けている状況を念頭に「ご心配をおかけしているが、きっちり対応する」と述べた。会場に入る際、記者団の取材には一切応じなかった。
　会合には、自民党の麻生太郎副総裁とその支援者らが参加した。

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