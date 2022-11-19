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首相、寺田総務相の更迭検討 ２０日にも判断、内閣改造に言及
【バンコク共同】岸田文雄首相は１９日、「政治とカネ」問題が相次ぐ寺田稔総務相を更迭する検討に入った。...
11月19日
岸田首相の一日 11月18日（金）
（１７日）＝現地時間
【午後】タイ・バンコクのホテル「コンラッド・バンコク」で報道各社のイン...
要介護1、2のサービス切り離しに現場反発…なぜ？ 厚労省が介護保険給付から市町村事業に移行案
介護保険制度の3年に1度の見直しで、厚生労働省の社会保障審議会が要介護1、2の訪問・通所介護を介護保...
Ｊアラート未発出は「問題なし」 松野氏、海保が事前情報と説明
松野博一官房長官は１８日の記者会見で、北朝鮮による大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級のミサイル発射時に...
11月18日
維新梅村みずほ氏、宗教２世告白 「厳しい規律、子に苦痛」訴え
日本維新の会の梅村みずほ参院議員は１８日の参院本会議で、自身が宗教団体の信者を親に持つ「宗教２世」で...
博士課程修了者の初任給アップ 国家公務員、採用促進へ
人事院は１８日、国家公務員の採用促進に向け、給与や昇格の仕組みを一部見直すと発表した。博士課程修了者...