群馬県庁
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足尾 往時の面影残したい 前橋の元高校教員が風景をスケッチ、書籍に 来月2日まで日光で原画展示
前橋市の元高校教員、堀泰雄さん（８０）が、かつて東洋一の規模を誇る銅山で栄えた足尾（栃木県日...
11月20日
初期消火で２人に感謝状 館林
火災の初期消火で被害を最小限に食い止めたとして、群馬県・館林地区消防組合消防本部は館林市の川...
＜新型コロナ＞群馬県で3人死亡 1637人感染
群馬県は十八日、新たに千六百三十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十一日に...
11月19日
冬桜と鮮やかな紅葉共演 藤岡市「桜山公園」で見頃
群馬県藤岡市三波川の桜山公園で冬桜が見頃を迎えた。薄紅色のかれんな花と鮮やかな紅葉の共演を楽...
萩原朔太郎研究会 歴代会長の論評など紹介 前橋文学館で展示
萩原朔太郎研究会の「歴代会長展」が、群馬県前橋市千代田町の前橋文学館で開かれている。研究会の...
11月18日
＜新型コロナ＞群馬県で8人死亡 1654人感染
群馬県は十七日、新たに千六百五十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十日と比...