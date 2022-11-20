群馬県庁

群馬県は十九日、新たに千七百人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の十二日と比べて三百七十九人増。四人の死亡報告があった。累計感染者は延べ二十七万八千七百四十八人、死者は計五百六十人。

死者は九十歳以上女性一人と、八十代の女性二人と男性一人。新たに五件の集団感染も判明し、前橋市の高齢者福祉施設では利用者ら計二十一人が感染した。



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