藤田、１１年ぶりの６勝目　女子ゴルフ最終日

2022年11月20日 15時11分 （共同通信）
　通算２１アンダーで逆転優勝し、カップを手に笑顔の藤田＝エリエールＧＣ松山

　通算２１アンダーで逆転優勝し、カップを手に笑顔の藤田＝エリエールＧＣ松山

　大王製紙エリエール・レディース最終日（２０日・愛媛県エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）１打差２位で出た３６歳の藤田さいきが４バーディー、ボギーなしの６７をマークし、通算２１アンダーの２６３で逆転優勝した。２０１１年１０月の富士通レディース以来、１１年ぶりとなる通算６勝目。賞金１８００万円を獲得した。
　前日までトップの鈴木愛が１打差の２位だった。

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