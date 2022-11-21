＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡　1544人感染

2022年11月21日 07時17分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十日、新たに千五百四十四人の新型コロナウイルス感染を確認し、六十代男性一人の死亡報告があったと発表した。累計感染者数は二十六万四千四百十人。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

栃木の新着

記事一覧