栃木県庁
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歴史ミュージアム設立を 推進協、足利市に署名3606人分提出
栃木県足利市民有志約百人が参加する「足利歴史ミュージアム設立推進協議会」は二十二日、市役所に...
11月23日
鑁阿寺 輝く大銀杏 樹齢600年 参詣者楽しませ
栃木県足利市家富町の鑁阿（ばんな）寺で、樹齢約六百年の大銀杏（いちょう）（県指定天然記念物）...
あす25回目の「足利山岳映画会」 銀幕をともにし 山人たち語り合う 衰えぬ人気 17作品を一挙公開
登山を愛するアマチュア映像作家が、自慢の力作を出品する「第二十五回足利山岳映画会」が二十三日...
11月22日
＜新型コロナ＞栃木県で2人死亡 735人感染
栃木県は二十一日、新たに七百三十五人の新型コロナウイルス感染と八十歳以上の女性患者二人の死亡を発表し...
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡 1544人感染
栃木県は二十日、新たに千五百四十四人の新型コロナウイルス感染を確認し、六十代男性一人の死亡報告があっ...
11月21日
青空の下、ワインで乾杯 足利のココ・ファーム 収穫祭に5000人
栃木県足利市田島町の知的障害者施設こころみ学園がワインづくりに携わる醸造場「ココ・ファーム・...
11月20日