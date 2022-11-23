栃木県庁

栃木県は二十二日、新たに二千四百四十三人の新型コロナウイルス感染と八十歳以上の女性患者三人、七十歳以上の男性一人の死亡を発表した。県内の感染確認は計二十六万七千五百八十八人、死亡者は計五百七十人。

県によると、鹿沼市の高齢者施設で二十一人、野木町の同施設で八人、宇都宮市の同施設二カ所で八人と七人のクラスター（感染者集団）が発生した。



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