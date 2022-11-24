栃木県庁

栃木県は二十三日、新たに二千六百九十二人の新型コロナウイルス感染と七十歳以上の男性一人、八十歳以上の女性一人の死亡を発表した。県内の感染確認は計二十七万二百八十人、死亡者は計五百七十二人。

県によると、宇都宮市の医療機関で二十四人、同市の高齢者施設で九人、同市の障害者施設で七人のクラスター（感染者集団）が発生した。（梅村武史）



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