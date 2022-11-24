栃木県庁
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フレスコ画で描くファンタジー 27日まで足利で福島さん個展
栃木県佐野市葛生伝承館で巨大フレスコ壁画の制作に取り組むアーティスト福島恒久さん（４４）の個...
11月24日
足利学校で伝統儀式 「釈奠」厳かに
栃木県足利市の史跡足利学校の大成殿（孔子廟（びょう））で二十三日、儒学の祖・孔子とその高弟を...
歴史ミュージアム設立を 推進協、足利市に署名3606人分提出
栃木県足利市民有志約百人が参加する「足利歴史ミュージアム設立推進協議会」は二十二日、市役所に...
11月23日
鑁阿寺 輝く大銀杏 樹齢600年 参詣者楽しませ
栃木県足利市家富町の鑁阿（ばんな）寺で、樹齢約六百年の大銀杏（いちょう）（県指定天然記念物）...
＜新型コロナ＞栃木県で4人死亡 2443人感染
栃木県は二十二日、新たに二千四百四十三人の新型コロナウイルス感染と八十歳以上の女性患者三人、七十歳以...
あす25回目の「足利山岳映画会」 銀幕をともにし 山人たち語り合う 衰えぬ人気 17作品を一挙公開
登山を愛するアマチュア映像作家が、自慢の力作を出品する「第二十五回足利山岳映画会」が二十三日...
11月22日