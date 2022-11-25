【午前】８時２４分、官邸。２５分、報道各社のインタビュー。３８分、磯崎仁彦官房副長官。９時５３分、国会。１０時、参院厚生労働委員会。１１時１３分、官邸。１４分、後藤茂之経済再生担当相、内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局の山崎史郎総括事務局長、中村博治事務局長、厚生労働省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。４１分、後藤経済再生担当相。

【午後】０時８分、浜田靖一防衛相と会食。１時６分、亀岡偉民自民党衆院議員、元プロ野球選手の斎藤佑樹氏。４７分、秋葉剛男国家安全保障局長。２時８分、秋葉国家安全保障局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。２８分、国家安全保障会議。３時３９分、宮沢洋一自民党税制調査会長。４時２１分、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、金融庁の中島淳一長官、栗田照久総合政策局長、井藤英樹企画市場局長。４７分、西村明宏環境相。５時４分、堀場厚堀場製作所会長ら日仏クラブメンバーの表敬。３５分、スタートアップ育成分科会。５０分、全世代型社会保障構築本部。６時１８分、月例経済報告関係閣僚会議。７時、東京・芝公園の東京タワー。「不屈の政治家 安倍晋三写真展」を鑑賞。２３分、報道各社のインタビュー。３８分、公邸。５７分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。日本料理店「山里」で麻生太郎自民党副総裁と会食。９時８分、公邸。



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