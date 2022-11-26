＜新型コロナ＞栃木県で3人死亡、2189人感染

2022年11月26日 07時56分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十五日、新たに二千百八十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は二十七万三千三百二十五人。七十代女性一人と八十歳以上の男性二人の死亡も発表し、県内の死亡者数は五百七十五人になった。

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