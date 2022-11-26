静岡県庁
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富士山を背景にサクラエビの天日干し 「太陽の日差しと潮風でうまみが凝縮」
静岡市清水区の富士川河口の河川敷で、秋漁で獲れたサクラエビの天日干しがあった。富士山を背に目の粗いざ...
11月26日
小山バス事故 再発防止へ現場点検 静岡県関係者ら安全対策考える 緊急避難所設置求める声
十月に起きた静岡県小山町の観光バス横転事故を受け、県警は二十五日、道路管理者の県や交通安全団...
鉄道愛、ジオラマにたっぷり 熱海の同好会がきょうあす催し お手製・十国峠ケーブルカーも
熱海ゆかりの鉄道車両がジオラマの中を駆ける「秋の鉄道展」が二十六、二十七日の両日、静岡県熱海...
墨と江戸期の家屋が共演 伊豆の国「知半庵」で美術展
静岡県伊豆の国市の国の登録有形文化財「旧菅沼家住宅 知半庵（ちはんあん）」で、美術展「墨のこ...
＜新型コロナ＞静岡県で新たに2050人感染
静岡県内では二十四日、新たに二千五十人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たな死者の報告はなかっ...
11月25日
三島・老舗だし店4代目 沼田さんの標本が特別賞 「煮干しは伝統、国の宝」 東博で150年後テーマの展示 食の欧米化、時短調理普及に危機感
東京・上野の東京国立博物館（東博）で開催中の「１５０年後の国宝展」で、静岡県三島市の沼田行雄...
11月24日