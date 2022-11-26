茨城県庁
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水郡線の収支、依然厳しく 常陸大宮−常陸大子 赤字12億8500万円 JR東日本
ＪＲ東日本は、利用者が少ない三十五の地方路線について、二〇二一年度の収支を公表した。茨城県内...
11月26日
LED照明購入にクーポン券 1世帯2万円、牛久市が交付へ 電気料金値上げで生活支援
茨城県牛久市は、化石燃料の輸入価格高騰による電気料金値上げで家計が圧迫されている市民生活を支援しよう...
福島第一原発事故「終わっていない」 元京大助教・小出裕章さん、土浦で講演
原発の危険性を訴え続けてきた元京都大原子炉実験所助教の小出裕章さんが二十五日、茨城県土浦市の...
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茨城県は25日、新型コロナウイルスに感染した5人の死亡を発表した。新規感染は3531人。累計では、死...
11月25日
使用済み核燃料 保管長期化 茨城県内6施設で30年超 原科研、大洗研は50年超
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＜新型コロナ＞茨城県で1194人感染、3人死亡
茨城県は24日、新型コロナウイルスに感染した3人が死亡したと発表した。県内の死者は累計758人になっ...
11月24日